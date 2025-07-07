Израиль нанес удары по объектам хуситов в портах Йемена

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июля 2025 (WAM) -- Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские вооруженные силы нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, включая порты Аль-Худайда, Аль-Салиф и Рас-Иса, а также электростанцию Рас-Кантиб.

Ранее официальный представитель армии Израиля Авиай Адрари сообщил, что перед ударами военные распространили предупреждения об эвакуации в указанных районах. По его словам, объекты использовались для ведения военной деятельности.

Удары были нанесены на фоне роста напряженности в регионе, связанного с угрозами безопасности международного судоходства в Красном море.