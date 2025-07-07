Лидеры ОАЭ поздравили генерал-губернатора Соломоновых Островов с Днем независимости

АБУ-ДАБИ, 7 июля 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание сэру Дэвиду Тива Капу, генерал-губернатору Соломоновых Островов, по случаю Дня независимости.

Также поздравительные телеграммы генерал-губернатору Капу и премьер-министру Джеремайе Манеле направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.