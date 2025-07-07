Наследный принц Абу-Даби встретился с гендиректором Embraer

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июля 2025 (WAM) -- Наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел встречу с президентом и генеральным директором бразильской авиастроительной компании Embraer Франсиску Гомисом Нету на полях 17-го саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

Обсуждались перспективы сотрудничества в сфере гражданской авиации, включая подготовку кадров, обмен знаниями, поддержку НИОКР, применение передовых технологий и техническое обслуживание коммерческих воздушных судов.

Embraer — третий по величине производитель гражданских самолетов в мире, основан в 1969 году, штаб-квартира расположена в Сан-Жозе-дус-Кампус.