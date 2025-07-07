ADNOC Drilling обеспечила полную загрузку парка буровых установок

АБУ-ДАБИ, 7 июля 2025 (WAM) -- Компания ADNOC Drilling сообщила о достижении 100-процентной загрузки своего парка буровых установок после ввода в эксплуатацию двух новых самоподъемных буровых установок — Al Jurf и Dana.

С вводом установок в эксплуатацию количество действующих морских самоподъемных буровых установок ADNOC Drilling достигло 34. Парк входит в число крупнейших в мире и полностью задействован в рамках долгосрочных контрактов с компанией ADNOC Offshore.

В ADNOC Drilling подчеркнули, что достижение полной загрузки буровых мощностей укрепляет позиции компании в сегменте морского бурения и отражает стратегическую роль ОАЭ как одного из ведущих энергетических центров, обеспечивающего стабильность поставок, производственную эффективность и долгосрочную ценность для мирового рынка.