Наследный принц Абу-Даби завершил визит в Бразилию

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июля 2025 (WAM) -- Наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян завершил визит в Бразилию, где возглавил делегацию ОАЭ на 17-м саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро от имени президента страны шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна.

Шейх Халед бин Мохамед бин Заед выразил благодарность бразильской стороне за теплый прием и гостеприимство, оказанные делегации ОАЭ, и передал пожелания дальнейшего развития, процветания и благополучия Бразилии и ее народу.

В ходе визита Его Высочество сопровождали Рим Аль Хашими, государственный министр по международному сотрудничеству; доктор Тани бин Ахмед Аль Зейуди, министр по вопросам внешней торговли; Ахмед Али Аль Сайег, государственный министр; Саиф Саид Гобаш, генеральный секретарь Исполнительного совета Абу-Даби и председатель Управления наследного принца; Марьям Ид Аль-Мухейри, председатель Медиа-офиса Абу-Даби и советник по стратегическим связям в Администрации наследного принца; Саид Мубарак Аль Хаджери, помощник министра иностранных дел по экономическим и торговым вопросам; и Салех Ахмад Салем Ас-Сувайди, посол ОАЭ в Бразилии.