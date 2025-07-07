Президент ОАЭ принял президента Сирии

АБУ-ДАБИ, 7 июля 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял президента Сирийской Арабской Республики Ахмада Аль-Шарраа, прибывшего в страну с рабочим визитом.

Во время встречи, прошедшей в резиденции Каср Аль-Шати в Абу-Даби, стороны обсудили братские отношения между двумя странами и пути их укрепления, особенно в сфере развития и экономики.

Также были затронуты региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, и подчеркнута важность укрепления основ мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян вновь подтвердил приверженность ОАЭ поддержке сирийского народа и всем усилиям, направленным на реализацию его стремлений к развитию, стабильности и процветающему будущему.

Президент Сирии выразил признательность Его Высочеству шейху Мохамеду бин Заеду Аль Нахайяну за постоянную поддержку Сирии и ее народа, а также за стремление к укреплению братских связей между двумя странами. Он пожелал ОАЭ дальнейшего прогресса и процветания.

Во встрече приняли участие Его Высочество шейх Хамед бин Заед Аль Нахайян, Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел, Его Высочество шейх Теяб бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя АП по вопросам развития и делам павших героев, Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя АП по особым делам, шейх Нахайян бин Мубарак Аль Нахайян, министр по вопросам толерантности и мирного сосуществования, шейх Хамдан бин Мубарак Аль Нахайян, председатель Футбольной ассоциации ОАЭ, а также высокопоставленные должностные лица и члены правительства.

Со стороны Сирии во встрече приняли участие министр иностранных дел Асад Аш-Шайбани и ряд других официальных лиц.

Президент Сирийской Арабской Республики прибыл в Абу-Даби в воскресенье. В аэропорту Аль-Батин его встретил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян, а также ряд высокопоставленных должностных лиц.