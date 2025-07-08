США исключили «Хайят Тахрир аш-Шам» из списка террористических организаций

ВАШИНГТОН, 7 июля 2025 (WAM) -- Администрация США официально объявила об исключении группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» из списка иностранных террористических организаций. Решение вступит в силу во вторник.

Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в опубликованном в понедельник заявлении, отметив, что шаг соответствует обещанию президента Дональда Трампа от 13 мая о смягчении санкционного давления на Сирию.

Рубио отметил, что решение обусловлено заявленным роспуском группировки и обязательством сирийского правительства бороться с терроризмом. Он подчеркнул, что этот шаг дополняет недавний указ о частичном снятии санкций и отражает поддержку позитивных шагов нового сирийского руководства во главе с президентом Ахмадом аш-Шараа.