В ОАЭ стартует летний лагерь Специальной Олимпиады

АБУ-ДАБИ, 8 июля 2025 (WAM) -- 14 июля стартует летний лагерь Специальной Олимпиады ОАЭ UAE Summer Camp, организованный в сотрудничестве с академией Jam Sports Academy.

Программа организована в партнерстве с клубом Al Thiqah для людей с ограниченными возможностями, Спортивным советом Шарджи, Клубом людей с ограниченными возможностями эмирата Аджман и летней программой правительства Аджмана.

Лагерь будет проходить до середины августа и направлен на создание благоприятной среды для занятий спортом и развития участников с нарушениями развития.

Программа лагеря включает спортивные, образовательные и развлекательные мероприятия, адаптированные под потребности людей с интеллектуальными нарушениями, в условиях безопасной и поддерживающей среды.

Участники смогут заниматься баскетболом, бадминтоном, футболом, настольным теннисом, а также пройти фитнес-программу Fit-5.