Слепнев: ОАЭ входят в десятку крупнейших торговых партнеров ЕАЭС в мире

АБУ-ДАБИ, 8 июля 2025 (WAM) -- Член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев заявил, что Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Объединенными Арабскими Эмиратами и Евразийским экономическим союзом представляет стратегически важный этап в развитии экономического сотрудничества между сторонами.

В интервью Информационному агентству ОАЭ WAM он отметил, что ОАЭ стали одним из ключевых торговых партнеров ЕАЭС, увеличив свою долю в общем товарообороте до 2%, что позволило ОАЭ войти в десятку крупнейших торговых партнеров ЕАЭС в мире.

Слепнев подчеркнул, что за последние два года объем экспорта товаров из ЕАЭС в ОАЭ вырос более чем в четыре раза, а объем импорта эмиратской продукции в страны Союза увеличился более чем на 50%.

Он добавил, что благодаря этой динамике ОАЭ стали важным торговым хабом для всех стран ЕАЭС, опередив в списке основных партнеров такие страны, как Япония, Бразилия, Египет и Вьетнам.

Слепнев отметил, что Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве направлено на закрепление этого роста путем устранения таможенных барьеров и расширения номенклатуры продукции. Тарифные параметры предусматривают снижение ставок по более чем 85% товарной номенклатуры. По истечении всех переходных периодов уровень тарифной защиты в отношении товаров ЕАЭС на эмиратском рынке сократится с 5% до 0,6%, а в отношении продукции ОАЭ на рынке ЕАЭС – с 5,9% до 1,5%.

Он уточнил, что в перечень товаров, которые получат преференции в рамках соглашения для стран ЕАЭС, входят металлопродукция (прокат, сталь, трубы, металлоконструкции, метизы различного назначения, алюминиевая продукция и т.д.), продукция нефтехимической отрасли, от нефтепродуктов до товаров потребительского назначения (краски, клеи, ПАВы и т.д.), моторные транспортные средства, продукция лесопромышленного комплекса и др.

Слепнев отметил, что необходимо уделить внимание товарам агропромышленного комплекса, поставки которых планируется расширять не только за счет «классических» категорий (зерно, растительные масла, рыбная продукция), но и путем наращивания экспорта товаров более высокого передела, таких как молочная продукция, шоколадно-кондитерские изделия, мука, консервированная продукция и др.

В свою очередь, ОАЭ получат более широкий доступ к рынку Союза в стратегически важных категориях товаров — в первую очередь полимерах, включая полиэтилен и полипропилен, а также в сегменте потребительской продукции, такой как парфюмерная продукция, косметика и электроприборы.

Кроме того, для эмиратских производителей и экспортеров открываются уникальные возможности по поставкам широкого спектра потребительских товаров на крупный рынок Союза с населением более 180 млн человек.

Слепнев подчеркнул, что ОАЭ стали важным стратегическим партнером для ЕАЭС благодаря своему географическому положению, развитой инфраструктуре и привлекательной экономической и инвестиционной политике. Он отметил, что соглашение сосредоточено на приоритетных секторах, таких как сельское хозяйство и промышленность, учитывая их стратегическую важность для обеих сторон.

Слепнев отметил, что в результате либерализации торгового режима в сельскохозяйственном секторе ЕАЭС получил выгоды в отношении более чем 82% его товарной номенклатуры, на долю которых приходится 68,8% текущего экспорта агропромышленной продукции Союза в ОАЭ. В отношении промышленного сектора ЕАЭС получил выгоды в отношении 87% товарной номенклатуры, на долю которых приходится 99,2% текущих поставок Союза в Эмираты.

В свою очередь, ЕАЭС в промышленном секторе предоставил эмиратской стороне уступки по более чем 87% товарной номенклатуры, на долю которых приходится 96,8% текущего экспорта промышленной продукции ОАЭ в ЕАЭС. Среди основных товаров промышленного сектора, по которым были предоставлены преференции, можно выделить следующие виды продукции: нефтепродукты, суда, косметика, водонагреватели, изделия из черных металлов, полимеры и т.д.

В сельскохозяйственном секторе ЕАЭС предоставил эмиратской стороне уступки по более чем 79% товарной номенклатуры сельскохозяйственного сектора, на долю которых приходится 69% текущего экспорта агропромышленной продукции ОАЭ в ЕАЭС. Среди основных товаров сельскохозяйственного сектора, по которым были предоставлены преференции, можно выделить следующие виды продукции: чай, орехи, финики, минеральная вода, соки, верблюжье сухое молоко и т.д.

Слепнев отметил, что сферы взаимного интереса для экономического сотрудничества включают такие перспективные отрасли, как обрабатывающая промышленность; сельское, лесное и рыбное хозяйство; транспорт и логистика; информационные и коммуникационные технологии; а также развитие торговли и инвестиций; развитие электронной торговли; исследования и разработки и многие другие.

Он сообщил, что после вступления соглашения в силу будет сформирована Рабочая программа по деятельности в области экономического сотрудничества.

Слепнев подчеркнул, что сотрудничество между странами ЕАЭС и ОАЭ выходит за рамки торговли товарами. Наряду с переговорами на уровне Союза, ряд государств-членов уже провели двусторонние переговоры по вопросам торговли услугами и инвестиционного сотрудничества. Это, по его словам, поднимает партнерство с ОАЭ на всеобъемлющий уровень.

Он отметил, что с 2020 года объем товарооборота между странами ЕАЭС и ОАЭ вырос более чем в три раза, а темпы роста торговли превышали 50% в год.

Слепнев выразил уверенность, что по завершении всех переходных этапов объем взаимной торговли может возрасти более чем в два раза.

Он подчеркнул, что запуск преференциального торгового соглашения поддержит сформировавшийся тренд и создаст основу для дальнейшего роста взаимной торговли и инвестиций.