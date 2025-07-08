Правитель Шарджи издал указ о назначении нового члена Энергетического совета

ШАРДЖА, 8 июля 2025 (WAM) -- Член Верховного совета и правитель Шарджи Его Высочество шейх доктор Султан бин Мохаммед Аль Касими издал эмирский указ о назначении Его Превосходительства Хамиса Абдуллы Хамиса Аль Мазруи членом Энергетического совета.

Согласно указу, исполнительный директор Национальной нефтяной корпорации Шарджи (SNOC) Хамис Аль Мазруи включен в состав Энергетического совета эмирата.

Назначение осуществляется в рамках срока полномочий, установленного Эмирским указом № 76 от 2024 года о формировании Энергетического совета в Шардже.