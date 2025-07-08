"Полярный экзамен сдал": электромобиль "Атом" прошел 10-дневные испытания в Арктике

МОСКВА, 8 июля 2025 (WAM) -- Предсерийный электромобиль «Атом» российского производства успешно прошел 10-дневные испытания в условиях Арктики, продемонстрировав устойчивость к экстремальным температурам и суровой внешней среде, сообщает Viory.

Испытания проходили на льду Баренцева моря и на борту атомного ледокола «50 лет Победы», отправившегося в экспедицию из Мурманска.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев высоко оценил результаты: «Автомобиль был в такой враждебно-агрессивной, соленой, ветреной среде десять суток. В общем, очень хороший результат. К батарее вообще вопросов нет — было израсходовано около десяти процентов всего ее запаса. Плюс — это огромный опыт для водителя, поведение в экстремальных условиях, на льду, при холодных ветрах, при низких температурах. Мне кажется, что полярный экзамен автомобиль “Атом” сдал».

Руководитель бизнес-направления «Электромобильность» АО «ТВЭЛ» Александр Бухвалов подчеркнул, что экспедиция имеет особое значение с точки зрения доверия к инновационным технологиям.

«Сегодня, когда мы говорим слово “электромобиль”, мы часто слышим: не доедет, что с ним будет зимой, как поведет себя батарея, где его заряжать? И это оправданно — у нас температура доходит до минус 40, а расстояния огромные. Экспедиция показала, что электромобиль может эксплуатироваться даже в суровых северных условиях», — отметил он.

Разработка электромобиля началась в 2021 году, а первые опытные образцы появились в декабре 2024-го. Сборка ведется на московском заводе «Москвич», и в этом году электромобиль должен поступить в продажу.