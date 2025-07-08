Генеральный прокурор ОАЭ провел переговоры с генеральным прокурором Нидерландов

АБУ-ДАБИ, 8 июля 2025 (WAM) -- Генеральный прокурор Объединенных Арабских Эмиратов доктор Хамад Саид Аль Шамси принял генерального прокурора Королевства Нидерландов Сью Прин и сопровождающую ее делегацию в штаб-квартире Генеральной прокуратуры ОАЭ в Абу-Даби.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы укрепления судебного сотрудничества, обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес, а также рассмотрели возможности развития функций органов прокуратуры и расширения правового партнерства между двумя странами.

Доктор Аль Шамси подчеркнул важность визита для углубления двустороннего взаимодействия и развития сотрудничества в правовой и судебной сферах на благо общих интересов.



