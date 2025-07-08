Хамдан бин Мохаммед назначил новых глав секторов в Земельном департаменте Дубая

ДУБАЙ, 8 июля 2025 (WAM) -- Председатель Исполнительного совета Дубая, наследный принц Дубая Его Высочество шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум издал два постановления о назначениях в Земельном департаменте эмирата.

В соответствии с постановлением № 48 от 2025 года, Маджид Сакр Абдалла Аль Марри назначен генеральным директором сектора регистрации недвижимости. Согласно постановлению № 49 от 2025 года, Маджида Али Рашид назначена генеральным директором сектора развития недвижимости.

Оба постановления вступают в силу с даты издания и подлежат публикации в Официальном вестнике.