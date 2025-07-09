МУС выдал ордера на арест лидеров Талибана

ГААГА, 9 июля 2025 (WAM) -- Во вторник Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест двух лидеров движения «Талибан» в Афганистане, включая верховного духовного лидера Хайбатуллу Ахунзаду. Их обвиняют в преступлениях против человечности, в частности — в гендерном преследовании женщин и девочек.

Суд заявил, что есть достаточные основания полагать, что Ахунзада и главный судья талибов Абдул Хаким Хаккани причастны к преследованию женщин, девочек и других людей, чьи взгляды не соответствуют гендерной политике движения.

«Хотя движение «Талибан» установило ряд правил и запретов для всего населения, девочки и женщины подвергались целенаправленному преследованию по признаку пола, что привело к лишению их основных прав и свобод», — говорится в заявлении суда.







