Спецпредставитель США выразил надежду на скорое перемирие в Газе

ВАШИНГТОН, 9 июля 2025 (WAM) -- Специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что соглашение о 60-дневном прекращении огня в секторе Газа может быть достигнуто до конца недели.

«У нас было четыре вопроса, и после двух дней переговоров остался один», — сообщил Уиткофф на заседании Кабинета министров. «Мы надеемся, что к концу недели у нас будет соглашение, которое позволит начать 60-дневное перемирие», — добавил он.

Он также сообщил, что в рамках договоренности планируется освобождение десяти заложников и выразил надежду, что это «приведет к установлению прочного мира в Газе».