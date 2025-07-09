Бахрейн выразил солидарность с Сирией в связи с пожарами в Латакии

МАНАМА, 9 июля 2025 (WAM) -- Королевство Бахрейн выразило солидарность с Сирийской Арабской Республикой в связи с лесными пожарами в мухафазе Латакия.

Стихия привела к эвакуации сотен семей и нанесла значительный ущерб сельскохозяйственным угодьям и инфраструктуре.

В заявлении Министерства иностранных дел, распространенном через Бахрейнское агентство новостей (BNA), подчеркивается важность международной координации для поддержки сирийского правительства и оказания эффективной гуманитарной помощи.