Фатима Аль-Авади стала самой молодой эмираткой, покорившей Эльбрус

ЭЛЬБРУС, 9 июля 2025 (WAM) -- Гражданка ОАЭ Фатима Абдуррахман Аль-Авади в возрасте 17 лет стала самой молодой эмираткой, покорившей Эльбрус — высочайшую вершину Европы, расположенную на территории России, высотой 5 642 метра.

Восхождение стало очередным этапом на пути к достижению цели Аль-Авади — покорения всех вершин программы «Семь вершин». Ранее, в прошлом году, она успешно поднялась на Килиманджаро — высочайшую точку Африки.

Аль-Авади совершила восхождение при поддержке компании Finance House, базирующейся в ОАЭ и поддерживающей молодежные инициативы. Преодолев сложные погодные условия и непростой маршрут, она установила флаг ОАЭ на вершине.

Свое достижение Аль-Авади посвятила президенту ОАЭ Его Высочеству шейху Мохамеду бин Заеду Аль Нахайяну и Ее Высочеству шейхе Фатиме бинт Мубарак, «Матери Нации», председателю Всеобщего женского союза, президенту Высшего совета по материнству и детству, а также Верховному председателю Фонда развития семьи — в знак признательности за их неизменную поддержку эмиратской молодежи и женщин.

«Это восхождение стало возможным благодаря поддержке нашего руководства. Я посвящаю его тем, кто вдохновляет нас верить, что невозможного не существует», — сказала Аль-Авади.

Аль-Авади подчеркнула, что ее цель — вдохновить арабскую молодежь, особенно девушек, на активное участие в позитивных преобразованиях и лидерские роли. В дальнейшем она намерена реализовать экологические и гуманитарные инициативы, направленные на защиту окружающей среды и поддержку нуждающихся.

Аль-Авади также выразила благодарность своей семье, отметив, что ее мать, доктор Амаль Аль-Кубейси, является источником поддержки и силы, а покойный отец, Абдуррахман Аль-Авади, вдохновлял ее уверенно стремиться к вершинам.