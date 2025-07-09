ЕС исключил ОАЭ из списка стран с повышенным риском отмывания средств и финансирования терроризма

АБУ-ДАБИ, 9 июля 2025 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты приветствовали решение Европейского парламента утвердить обновленный список третьих стран с высоким риском в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), исключив из него ОАЭ.

Министр по делам государства Ахмед бин Али Аль-Сайег назвал это решение «ясным и независимым признанием твердой приверженности ОАЭ самым высоким международным стандартам в борьбе с финансовыми преступлениями».

По его словам, ОАЭ остаются надежным стратегическим партнером Европейского союза и продолжают укреплять национальную систему ПОД/ФТ, обеспечивая ее устойчивость и способность эффективно реагировать на новые глобальные вызовы.

«Как одна из самых быстрорастущих экономик мира и признанный международный финансовый центр, ОАЭ намерены и впредь сотрудничать со всеми партнерами в целях защиты целостности глобальной финансовой системы», — подчеркнул министр. Он также выразил надежду на дальнейшее развитие партнерства между ОАЭ и ЕС, укрепление сотрудничества, процветания и безопасности в интересах народов двух регионов.