Национальный медиаофис ОАЭ получил «белую книгу» от центра TRENDS

АБУ-ДАБИ, 9 июля 2025 (WAM) -- Руководитель Национального медиаофиса ОАЭ и председатель Медиа-совета ОАЭ Его Превосходительство Абдулла бин Мохаммед бин Бутти Аль Хамед получил «Белую книгу», подготовленную Центром исследований и консультаций TRENDS.

Документ содержит аналитические выводы и рекомендации по итогам Глобального медиа-конгресса 2024 года.

Во время встречи в Абу-Даби с делегацией TRENDS, которую возглавлял генеральный директор доктор Мохаммед Абдулла Аль-Али, и при участии генерального директора Национального медиаофиса Его Превосходительства доктора Джамаля Мохаммеда Аль-Кааби стороны обсудили ключевые положения «Белой книги».

В частности, в документе подчеркиваются вызовы и возможности, возникающие на пересечении медиасферы и технологий искусственного интеллекта, а также предлагаются направления для развития цифрового контента.

Стороны отметили важность укрепления сотрудничества между исследовательскими центрами и медийными структурами в интересах реализации национальной повестки дня ОАЭ и подготовки к будущим вызовам в сфере средств массовой информации.



