Air Arabia Abu Dhabi открывает прямые рейсы в Сиалкот

ШАРДЖА, 9 июля 2025 (WAM) -- Air Arabia Abu Dhabi, первый лоукостер столицы ОАЭ, объявила о запуске прямого рейса между Международным аэропортом Заед в Абу-Даби и пакистанским Сиалкотом.

С 17 июля рейсы будут выполняться три раза в неделю, обеспечивая прямое сообщение между Абу-Даби и Сиалкотом. Новый маршрут дополняет действующие рейсы авиакомпании в Фейсалабад и Мултан.

Сиалкот — важный промышленный и экспортный центр Пакистана, расположенный в провинции Пенджаб у подножия Кашмирских гор. Маршрут ориентирован на деловых пассажиров и пакистанцев, постоянно проживающих в ОАЭ.