ЦБ ОАЭ: исключение страны из списка ЕС по ПОД/ФТ отражает дальновидное видение мудрого руководства

АБУ-ДАБИ, 9 июля 2025 (WAM) -- Халед Мохамед Балама, глава Центрального банка Объединенных Арабских Эмиратов и председатель Национального комитета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, заявил, что решение Европейского союза об исключении ОАЭ из списка третьих стран с высоким уровнем риска в сфере отмывания денег и финансирования терроризма отражает дальновидное видение мудрого руководства страны.

«Это решение соответствует стремлению ОАЭ к построению передовой финансовой системы, основанной на стратегическом национальном видении и эффективной системе управления, обеспечивающей стабильность и целостность финансового сектора», — заявил Балама, комментируя решение ЕС.

Он высоко оценил дипломатические усилия Его Высочества шейха Абдуллы бин Заеда Аль Нахайяна — заместителя премьер-министра, министра иностранных дел ОАЭ и председателя Высшего комитета по надзору за реализацией Национальной стратегии по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, — которые способствовали достижению этого значимого результата.

По его словам, это решение подтверждает твердую приверженность ОАЭ приоритету устранения рисков и вызовов в финансовой системе как ключевому направлению, способствующему укреплению конкурентоспособности государства и поступательному движению на пути устойчивого развития.

«Мы высоко ценим приверженность регуляторных органов, лицензированных финансовых учреждений и представителей частного сектора, чье скоординированное взаимодействие сыграло ключевую роль в достижении этого значимого результата для ОАЭ», — добавил он.