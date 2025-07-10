Аль Мазруи: ОАЭ играет важную роль в деятельности ОПЕК и ОПЕК+

ВЕНА, 9 июля 2025 (WAM) -- Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль бин Мохаммед Аль Мазруи подчеркнул важность роли Объединенных Арабских Эмиратов в Организации стран–экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+.

В заявлении агентству WAM на полях 9-го Международного семинара ОПЕК в Вене он подтвердил, что политика ОАЭ неизменно поддерживает решения ОПЕК+, направленные на обеспечение баланса и стабильности на мировом нефтяном рынке.

Аль Мазруи заявил, что ОАЭ, следуя стратегии, определенной руководством страны, наращивает свои добывающие мощности. При этом дополнительные объемы нефти будут выведены на рынок только тогда, когда возникнет соответствующий спрос. Он подчеркнул, что такой подход поможет поддерживать стабильность на мировом рынке и сдерживать колебания цен.

Министр отметил, что постепенное возвращение ОПЕК на рынок прошло без негативного влияния на цены. Это, по его словам, говорит о том, что страны ОПЕК+ хорошо понимают, в чем нуждается рынок.

Он также выразил уверенность, что доля стран ОПЕК+ на мировом рынке будет расти благодаря запланированным инвестициям со стороны участников альянса, в том числе ОАЭ, которая активно расширяет свои добывающие мощности.

Аль Мазруи пояснил, что наращивание добычи происходит по заранее согласованному плану и помогает восстановить баланс на рынке и удерживать цены стабильными. Умеренный рост цен, по его словам, отражает повышение спроса на нефть в мире.

Министр также высоко оценил ключевую роль ОПЕК+ в поддержании стабильности глобального нефтяного рынка, отметив: «Мы считаем, что этот альянс играет значимую роль».

Он добавил, что министры и профильные комитеты ОПЕК+ собираются каждый месяц, чтобы совместно оценивать ситуацию на рынке и принимать необходимые решения.