Лидеры ОАЭ выразили соболезнования королю Саудовской Аравии в связи с кончиной принцессы Базы бинт Сауд

АБУ-ДАБИ, 10 июля 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил послание с соболезнованиями служителю двух святынь, королю Саудовской Аравии Салману бин Абдулазизу Аль Сауду, выразив искренние соболезнования в связи с кончиной принцессы Базы бинт Сауд бин Абдулазиз Аль Сауд.

Также соболезнования королю Саудовской Аравии направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.