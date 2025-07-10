Цена кувейтской нефти выросла до $72,39 за баррель

КУВЕЙТ, 10 июля 2025 (WAM) -- Цена кувейтской нефти в среду повысилась на 1,31 доллара США и составила 72,39 доллара за баррель по сравнению с 71,08 доллара накануне. Об этом в четверг сообщила Корпорация нефтяной промышленности Кувейта (KPC).

На мировых рынках цена нефти марки Brent увеличилась на 4 цента и достигла 70,19 доллара за баррель, а нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 5 центов — до 68,38 доллара за баррель, согласно данным Кувейтского информационного агентства (KUNA).