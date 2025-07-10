Франция и Великобритания договорились о координации ядерного сдерживания

ЛОНДОН, 10 июля 2025 (WAM) -- Франция и Великобритания подпишут декларацию о координации ядерных сил в случае чрезвычайной угрозы для Европы. Об этом сообщили Минобороны Великобритании и Елисейский дворец.

Документ подтверждает, что ядерные арсеналы обеих стран остаются под национальным контролем, но могут быть скоординированы в ответ на любую серьезную угрозу европейской безопасности.

Подписание состоится в четверг в рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона в Великобританию и двустороннего саммита, посвященного укреплению оборонного сотрудничества.