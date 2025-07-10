Правитель Рас-Аль-Хаймы принял генерального консула Новой Зеландии

РАС-АЛЬ-ХАЙМА, 10 июля 2025 (WAM) -- Член Высшего совета и правитель Рас-Аль-Хаймы Его Высочество шейх Сауд бин Сакр Аль Касими принял сегодня генерального консула Новой Зеландии в Дубае и Северных Эмиратах Ахмада Заккута.

В ходе встречи стороны обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Генеральный консул выразил признательность за теплый прием и высоко оценил крепкие связи между ОАЭ и Новой Зеландией, а также динамичное развитие эмирата Рас-Аль-Хайма.