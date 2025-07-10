Аль Хусейни: решение ЕС об исключении ОАЭ из списка стран с высоким риском по ПОД/ФТ — признание надежности нашей финансовой системы

ДУБАЙ, 10 июля 2025 (WAM) -- Министр по вопросам финансов ОАЭ Мохаммед бин Хади Аль Хусейни заявил, что решение Европейского союза об исключении Объединенных Арабских Эмиратов из списка третьих стран с высоким уровнем риска в сфере отмывания денег и финансирования терроризма является стратегически важной вехой, отражающей признание усилий ОАЭ по укреплению финансовой системы и следованию высоким международным стандартам.

Аль Хусейни отметил, что это решение подтверждает статус ОАЭ как надежного международного финансового центра, действующего в соответствии с принципами прозрачности, открытости и соблюдения международных норм.

«ОАЭ стремятся укреплять свои позиции как ответственного и активного партнера на международной арене, внося вклад в защиту целостности мировой финансовой системы. Это решение стало результатом скоординированной работы национальных структур под руководством Его Высочества шейха Абдуллы бин Заеда Аль Нахайяна — заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и председателя Высшего комитета по реализации Национальной стратегии по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма — а также плодом тесного сотрудничества с Европейским союзом», — отметил он.

Аль Хусейни добавил, что это достижение укрепит доверие инвесторов и международных институтов к финансовой системе ОАЭ, поддержит устойчивый приток инвестиций и укрепит репутацию страны как одного из ведущих мировых финансовых центров.

«Министерство финансов совместно с федеральными и местными партнерами продолжит активно работать над повышением конкурентоспособности ОАЭ в мировой финансовой системе, опираясь на международные практики и реализуя стратегическое видение мудрого руководства, направленное на достижение устойчивого экономического роста», — заключил он.