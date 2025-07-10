13 грузовиков с гуманитарной помощью из ОАЭ прибыли в Газу в рамках операции «Благородный рыцарь 3»

СЕКТОР ГАЗА, 10 июля 2025 (WAM) -- Очередной конвой из 13 грузовиков с гуманитарной помощью прибыл минувшей ночью в сектор Газа в рамках продолжающейся операции ОАЭ «Благородный рыцарь 3», направленной на поддержку палестинского народа.

Грузовики доставили продовольствие для общественных кухонь, оборудование для бесперебойной работы пекарен, а также гуманитарные наборы для детей на фоне тяжелой гуманитарной ситуации в Газе.

ОАЭ продолжают оказывать помощь жителям сектора Газа в рамках операции, подтверждая свою неизменную приверженность поддержке палестинского народа и стремлению смягчить последствия гуманитарного кризиса.