Генсек NAMLCFTC: решение ЕС — признание масштабных усилий ОАЭ по защите финансово-экономической системы

АБУ-ДАБИ, 10 июля 2025 (WAM) -- Генеральный секретарь и заместитель председателя Национального комитета по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма и незаконных организаций (NAMLCFTC) Хамид Саиф Аль-Зааби приветствовал решение Европейского союза об исключении ОАЭ из списка третьих стран с высоким уровнем риска в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.

По его словам, ОАЭ стремятся не просто выполнять формальные критерии международных структур, но выстраивают комплексную и долгосрочную модель борьбы с финансовыми правонарушениями.

В беседе с агентством WAM Аль-Зааби подчеркнул, что решение ЕС подтверждает высокую оценку международным сообществом проводимой в ОАЭ политики по защите финансовой и экономической системы. Он отметил, что в стране сформирована действенная и целостная система борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.

По его словам, успех стал результатом скоординированной работы NAMLCFTC и его секретариата, при полной поддержке со стороны государственных и частных организаций.

Аль-Зааби подчеркнул, что ОАЭ последовательно укрепляют национальные механизмы финансовой безопасности и расширяют международное сотрудничество, стремясь обеспечить высокий уровень защиты от финансовых угроз и сохранить репутацию надежного глобального партнера.

Особое внимание он уделил работе Высшего комитета по реализации Национальной стратегии по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, который возглавляет Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ. Комитет осуществляет координацию усилий государственных и частных структур, обеспечивая реализацию проактивных мер в борьбе с финансовыми преступлениями.

Аль-Зааби напомнил, что в ОАЭ действует национальная стратегия по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, утвержденная Кабинетом министров в 2024 году. Она основана на комплексном плане действий и национальной оценке рисков. Особое внимание он уделил вкладу частного сектора, который, по его словам, обладает необходимым уровнем осведомленности и активно участвует в реализации антикриминальных мер.

Он добавил, что в 2025 году были усилены меры поддержки национальной стратегии — проводятся обучающие семинары, информационные кампании по новым рискам, а также модернизация правовой и регуляторной базы.

Ожидается, что в течение года будут приняты дополнительные законодательные инициативы, которые еще больше укрепят национальную систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, обеспечив полное соответствие международным стандартам.

Аль-Зааби подтвердил, что ОАЭ обладают четким и строгим законодательством в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, что повышает уровень прозрачности и делает страну привлекательной для инвесторов. Он отметил, что государство продолжает активно адаптировать законодательство к международным требованиям.

Особое внимание, по его словам, уделяется международному сотрудничеству, в том числе с европейскими странами, в таких областях, как обмен информацией, проведение совместных операций, обучение и распространение экспертных знаний. Это, как подчеркнул Аль-Зааби, особенно важно в условиях роста финансовых преступлений, связанных с цифровыми технологиями и виртуальными активами.

Он также отметил приоритетное значение подготовки кадров и развития национального потенциала — через взаимодействие с профильными структурами, проведение обучающих семинаров и просветительских мероприятий, направленных на повышение устойчивости к новым видам угроз как в государственном, так и в частном секторе.

По оценке экспертов, решение послужит стимулом для переговоров о заключении соглашения о свободной торговле между ОАЭ и Европейским союзом. Кроме того, ожидается рост притока прямых иностранных инвестиций в страну на 3% за счет снижения инвестиционных рисков, упрощения трансграничных финансовых операций и смягчения требований к комплаенсу со стороны европейских финансовых учреждений, что укрепит доверие инвесторов к ОАЭ.