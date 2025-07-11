Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили президента Монголии с Национальным днем

АБУ-ДАБИ, 11 июля 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсуху по случаю Национального дня.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили аналогичные поздравительные телеграммы президенту Хурэлсуху и премьер-министру Гомбоджава Занданшатару.