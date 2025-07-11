ОАЭ стали площадкой для встречи лидеров Азербайджана и Армении; президент ОАЭ провел отдельные встречи с каждым из них

АБУ-ДАБИ, 11 июля 2025 (WAM) -- В Объединенных Арабских Эмиратах состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и меры по укреплению доверия и обеспечению стабильности в регионе Южного Кавказа.

Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел отдельные встречи с каждым из лидеров. Он поприветствовал визит лидеров и выразил признательность за готовность к диалогу, подчеркнув, что проведение встречи в ОАЭ отражает высокую степень доверия международного сообщества к стране как надежному партнеру в деле укрепления мира, продвижения дипломатических решений и развития многостороннего сотрудничества.

Шейх Мохамед подтвердил приверженность ОАЭ поддержке всех усилий, направленных на укрепление мира и стабильности на Кавказе, а также содействию устойчивому развитию и благополучию народов Азербайджана и Армении.

Он отметил значимость открытого диалога и стремления к взаимопониманию между двумя странами, подчеркнув неизменную приверженность ОАЭ принципам мирного разрешения споров.

Глава государства также отметил поступательное развитие связей ОАЭ как с Азербайджаном, так и с Арменией, выразив заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства в интересах региональной и глобальной стабильности.