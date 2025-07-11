Президент ОАЭ обсудил с президентом Анголы развитие двустороннего сотрудничества

АБУ-ДАБИ, 11 июля 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян получил телефонный звонок от президента Республики Ангола Жуана Мануэла Гонсалвеша Лоренсу.

Стороны обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества, особенно в сферах экономики, торговли, развития и возобновляемой энергетики, а также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.

Лидеры подтвердили стремление укреплять партнерские отношения между ОАЭ и Анголой в интересах устойчивого роста и процветания обеих стран.