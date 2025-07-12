В секторе Газа в результате израильских ударов погибли не менее 16 мирных жителей

СЕКТОР ГАЗА, 12 июля 2025 (WAM) -- По данным медицинских источников, в результате израильских авиаударов по различным районам Газы погибли не менее 16 палестинцев, включая женщин и детей. Несколько человек получили ранения.

В числе жертв — женщина и трое детей, погибшие при ударе по жилому району в западной части города Газа.

В результате удара по жилому сектору в Ат-Туффахе погибли четыре женщины, пострадали 10 человек.

По данным AFP со ссылкой на палестинские источники, переговоры о перемирии затруднены позицией Израиля в отношении вывода сил из сектора Газа.