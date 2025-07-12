Атлет из ОАЭ Мохаммед Аль-Мусабби завоевал золото на дистанции 1000 м в Монако

МОНАКО, 12 июля 2025 (WAM) -- 17-летний легкоатлет из ОАЭ Мохаммед Аль-Мусабби завоевал золотую медаль на дистанции 1000 метров в юношеской категории на соревнованиях, прошедших накануне в рамках этапа Бриллиантовой лиги в Монако.

Аль-Мусабби финишировал первым с результатом 2:34.44, установив новый юношеский рекорд ОАЭ и опередив представителей Италии и Франции. В забеге участвовали 21 спортсмен из ведущих европейских клубов.

Федерация легкой атлетики ОАЭ назвала победу важной вехой в развитии национального спорта и подчеркнула, что она стала возможной благодаря поддержке Спортивного совета Абу-Даби и программе подготовки молодых талантов.