ОАЭ решительно осудили нападение на монастырь в Мьянме

АБУ-ДАБИ, 12 июля 2025 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили нападение на монастырь в деревне Лин Та Лу в регионе Сикайн в Мьянме, в результате которого погибли мирные жители, включая детей.

В заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ подчеркивается, что Объединенные Арабские Эмираты решительно осуждают эти преступные акты, направленные на подрыв безопасности и стабильности.

Министерство выразило искренние соболезнования семьям погибших, а также народу Мьянмы в связи с этим чудовищным нападением.