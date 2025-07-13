Президенты ОАЭ и Турции обсудили сотрудничество и развитие ситуации в регионе

АБУ-ДАБИ, 13 июля 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе беседы стороны рассмотрели пути укрепления двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Телефонный разговор стал отражением прочных связей и стратегического экономического партнерства между Объединенными Арабскими Эмиратами и Турцией.

Лидеры двух государств также обсудили ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, включая последние события на Ближнем Востоке. Они подтвердили приверженность усилиям, направленным на укрепление мира и стабильности в регионе в интересах его народов.

Собеседники отметили необходимость активизации совместных усилий и дипломатических каналов для урегулирования региональных кризисов, подчеркнув, что диалог и дипломатия являются единственным эффективным средством достижения прочного мира и стабильности.