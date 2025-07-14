Лидеры ОАЭ поздравили президента Франции с Национальным днем

АБУ-ДАБИ, 14 июля 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю Национального дня.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили аналогичные поздравительные телеграммы президенту Макрону и премьер-министру Франции Франсуа Байру.