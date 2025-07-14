Президент ОАЭ назначил руководство Фонда Мохамеда бин Заеда по гуманитарным вопросам

АБУ-ДАБИ, 14 июля 2025 (WAM) -- По указанию президента Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна, Ее Высочество шейха Мариам бинт Мохамед бин Заед Аль Нахайян назначена председателем Фонда Мохамеда бин Заеда по гуманитарным вопросам. Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян назначен заместителем председателя фонда.

Под руководством Ее Высочества шейхи Мариам бинт Мохамед бин Заед Аль Нахайян, заместителя председателя АП по национальным проектам, и Его Высочества шейха Хамдана бин Мохамед бин Заеда Аль Нахайяна, заместителя председателя АП по специальным делам, Фонд Мохамеда бин Заеда по гуманитарным вопросам будет реализовывать видение и благотворительную миссию Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна через ряд программ и инициатив.

Ее Высочество шейха Мариам бинт Мохамед бин Заед Аль Нахайян заявила: «Фонд Мохамеда бин Заеда по гуманитарным вопросам отражает благотворительное наследие нашего государства и видение Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна. Для меня большая честь продолжать эту миссию для служения человечеству и инвестирования в основы устойчивого развития, чтобы дать людям во всем мире возможность раскрыть свой потенциал и достичь процветания».

Фонд Мохамеда бин Заеда по гуманитарным вопросам ставит своей целью раскрытие человеческого потенциала, поддержку глобальных приоритетов в сфере здравоохранения и расширение возможностей для наиболее уязвимых сообществ по всему миру. Фонд сосредоточен на продвижении устойчивых инициатив в области глобального здравоохранения и инклюзивного развития, инвестируя в инновационные решения, которые обеспечивают людей и сообщества необходимыми средствами для достижения процветания и устойчивого прогресса.

В течение ближайших пяти лет Фонд Мохамеда бин Заеда по гуманитарным вопросам планирует охватить более 500 миллионов человек в более чем 50 странах Азии, Африки и Ближнего Востока.