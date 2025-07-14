Министерство энергетики и инфраструктуры ОАЭ запускает стратегический проект по модернизации трассы Emirates Road

АБУ-ДАБИ, 14 июля 2025 года (WAM) -- В рамках национальной стратегии по снижению загруженности дорог Министерство энергетики и инфраструктуры ОАЭ приступило к реализации масштабного проекта по модернизации и расширению трассы Emirates Road.

Инициатива отражает приверженность ОАЭ развитию надежной, устойчивой и высокотехнологичной инфраструктуры, ориентированной на экономический рост, повышение уровня жизни и оптимизацию транспортной системы.

Проект реализуется в сотрудничестве с местными органами власти и нацелен на повышение мобильности, эффективности логистики и транспортного потока на национальном уровне.

Проект предусматривает расширение трассы Emirates Road с трех до пяти полос в каждом направлении на участке протяженностью 25 км — от развязки Аль-Бади в Шардже до границы с эмиратом Умм-Аль-Кувейн. Пропускная способность трассы возрастет до 9 000 автомобилей в час, что на 65% превышает текущий показатель.

Развязка №7 будет полностью модернизирована: построят шесть мостов (12,6 км) и дороги по обеим сторонам трассы (3,4 км). Общая пропускная способность составит до 13 200 автомобилей в час.

Стоимость проекта оценивается в 750 млн дирхамов. Строительные работы стартуют в сентябре 2025 года и рассчитаны на два года. По прогнозам, модернизация позволит сократить время в пути до 45% для водителей, следующих между эмиратами Рас-эль-Хайма, Умм-Аль-Кувейн, Шарджа и Дубай.

Министр энергетики и инфраструктуры Сухейль Мохамед Аль-Мазруи подчеркнул, что проект отражает стремление правительства ОАЭ к созданию устойчивых и эффективных решений в сфере транспортной инфраструктуры. По его словам, модернизация дорожных развязок и повышение пропускной способности дорог позволит сократить время в пути, улучшить качество жизни и снизить уровень выбросов.

«Этот проект представляет собой важный шаг на пути к реализации видения ОАЭ по созданию интегрированной и эффективной дорожной сети, способной удовлетворить потребности населения и обеспечить устойчивое развитие», — отметил он.

Аль-Мазруи также отметил, что проект является частью широкой стратегии по модернизации транспортной и дорожной инфраструктуры в соответствии с передовыми инженерными стандартами, что укрепляет позиции ОАЭ среди мировых лидеров в области устойчивых инфраструктурных решений.

В свою очередь, заместитель министра по вопросам инфраструктуры и транспорта Хассан Аль-Мансури отметил, что проект будет реализован в строгом соответствии с международными стандартами и обеспечит долгосрочную устойчивость. Он подчеркнул, что трасса Emirates Road является одной из ключевых федеральных автомагистралей, находящихся в ведении министерства, и играет важную роль в обеспечении транзитного движения между эмиратами.