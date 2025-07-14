Правитель Шарджи утвердил 335 млн дирхамов на обеспечение жильём 431 семьи

ШАРДЖА, 14 июля 2025 (WAM) -- Член Верховного совета ОАЭ, правитель Шарджи Его Высочество шейх доктор Султан бин Мохаммед Аль-Касими утвердил выделение 335 миллионов дирхамов на обеспечение жильем 431 семьи, признанной нуждающейся в срочном порядке.

Как уточняется, помощь предоставляется в виде жилищных грантов, предусматривающих передачу готовых домов нуждающимся семьям за счет государства.

Жилищную помощь получат 133 семьи, снимающие жилье, 201 семья, проживающая с родственниками, 61 семья — в унаследованной собственности и 36 семей — в аварийных домах, не соответствующих нормам проживания.

Объявление было сделано председателем Департамента жилищного строительства Шарджи Халидом бин Бутти Аль-Мухайри в эфире программы «Прямая линия» на Sharjah Broadcasting Authority.