Уверенный старт сборной ОАЭ на чемпионате мира по снукеру в Бахрейне

МАНАМА, 14 июля 2025 (WAM) -- Сборная Объединенных Арабских Эмиратов по снукеру уверенно стартовала на чемпионате мира, который проходит в столице Бахрейна Манаме с 13 по 24 июля.

Программа чемпионата охватывает сразу несколько форматов: категорию мастеров (Masters), снукер в укороченном формате 6-Red и турнир среди юниоров. В нем участвуют 250 спортсменов из 26 стран.

Игрок сборной ОАЭ Мохаммед Аль-Джокер одержал две победы подряд в категории мастеров — над египтянином Мохаммедом Иссамом со счетом 3:0 и оманцем Сами Аль-Хамрашди — 3:1. Мохаммед Шихаб также уверенно обыграл представителя Шри-Ланки Туситу Рубаджи со счетом 3:0, в то время как Иса Аль-Хашми уступил иракскому игроку Али Хусейну — 1:3.

В составе сборной ОАЭ — шесть игроков: в категории мастеров страну представляют Мохаммед Шихаб, Мохаммед Аль-Джокер и Иса Аль-Хашми, а в юниорской — Саиф Аль-Зааби, Мохаммед Омар Аль-Румейси и Ахмед Саид Аль-Шахи.

В Федерации подчеркнули, что участие в турнире — часть стратегии по усилению международного статуса сборной ОАЭ.

Руководитель сборной Мухаммед Абдулла Юсуф подчеркнул, что чемпионат мира является важным этапом в карьере игроков, особенно юниоров, для которых участие в подобных турнирах — это ценная возможность набраться опыта и проверить себя на фоне сильнейших соперников. Отдельно он отметил готовность сборной и уверенное начало на турнире.