Президент Замбии принял шейха Шахбута бин Нахайяна

ЛУСАКА, 14 июля 2025 (WAM) -- Президент Замбии Хакаинде Хичилема принял министра по делам государства шейха Шахбута бин Нахайяна Аль Нахайяна в ходе его официального визита в Лусаку.

Шейх Шахбут бин Нахайян передал приветствия президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна, а также вице-президента, премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая Его Высочества шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума и вице-президента, заместителя премьер-министра и председателя АП Его Высочества шейха Мансура бин Заеда Аль Нахайяна. Они пожелали дальнейшего развития и процветания правительству и народу Замбии.

В свою очередь, президент Замбии направил ответные приветствия и выразил стремление к развитию сотрудничества с ОАЭ.

Стороны обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений и расширения партнерства в различных сферах.