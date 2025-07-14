Пещера Джеита в Ливане откроется для посетителей с 15 июля

БЕЙРУТ, 14 июля 2025 (WAM) -- Пещера Джеита вновь откроется для посетителей с 15 июля после достигнутого соглашения между Министерством туризма Ливана и муниципалитетом Джеиты, сообщило в понедельник Национальное агентство новостей Ливана.

Муниципалитет начал масштабные работы по техническому обслуживанию и подготовке инфраструктуры, включая канатную дорогу.

Официальная церемония открытия состоится 21 июля под патронажем президента Жозефа Ауна, которого представит министр туризма Лаура Эль-Хазен Лахуд.

Пещера расположена в долине реки Нахр Аль-Кальб в районе Кесруан, примерно в 20 километрах к северу от Бейрута. Комплекс включает две пещеры — верхнюю и нижнюю — известные впечатляющими карстовыми образованиями, такими как сталактиты и сталагмиты, сформировавшимися в результате тысячелетней фильтрации известковых вод.

Власти подчеркнули значение пещеры Джеита как национального туристического объекта и природного достояния.