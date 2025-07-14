Шейх Нахайян бин Мубарак принял участие в приеме посольства Франции в ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 14 июля 2025 (WAM) -- Министр толерантности и мирного сосуществования шейх Нахайян бин Мубарак Аль Нахайян принял участие в приеме, организованном послом Франции в ОАЭ Николя Немчиновым по случаю Национального дня.

Мероприятие прошло в Emirates Palace в Абу-Даби и собрало представителей дипломатического корпуса, членов французской диаспоры и официальных лиц ОАЭ, включая министра по делам государства Нуру Аль-Кааби.

В своем выступлении посол Франции отметил развитие прочных исторических и стратегических связей между Францией и ОАЭ.