Nvidia возобновит поставки чипов H20 в Китай

ПЕКИН, 15 июля 2025 (WAM) -- Компания Nvidia объявила о возобновлении продаж в Китае чипа H20 для систем искусственного интеллекта и представила его новую модификацию, разработанную с учетом требований китайского законодательства.

Кроме того, компания направила в правительство США заявки на получение экспортных лицензий для поставок графического процессора H20 и рассчитывает на их скорое одобрение.

«Правительство США подтвердило Nvidia, что лицензии будут выданы, и Nvidia надеется начать поставки в ближайшее время», — говорится в заявлении компании.

Ожидается, что поставки начнутся вскоре после получения разрешений.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг проведет пресс-брифинг в Пекине в среду в рамках выставки по цепочкам поставок. Это его второй визит в Китай после апрельской поездки, в ходе которой он подчеркнул важность китайского рынка для компании.