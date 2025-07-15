Etihad Airways и SKY express заключили код-шеринговое соглашение

АБУ-ДАБИ, 15 июля 2025 (WAM) -- Etihad Airways подписала код-шеринговое соглашение с греческой авиакомпанией SKY express, открыв пассажирам доступ к 24 направлениям на греческих островах и в трех городах Восточного Средиземноморья через Афины.

Соглашение вступило в силу 14 июля и продолжает ранее установленное интерлайн-сотрудничество между сторонами.

По соглашению код Etihad будет размещен на рейсах SKY express из Афин в популярные направления, включая Крит, Родос, Миконос, Санторини, Кос, Корфу, Парос и Салоники.

Директор по коммерческой деятельности Etihad Airways Арик Де заявил: «Партнерство с SKY express открывает новые возможности для наших клиентов путешествовать по Греции за пределами Афин».

Коммерческий директор SKY express Герасимос Скалцас отметил, что сотрудничество с Etihad укрепляет позиции компании как надежного партнера и расширяет географию полетов.