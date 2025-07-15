Наследный принц Аджмана обсудил с генконсулом Китая развитие сотрудничества

АДЖМАН, 15 июля 2025 (WAM) -- Наследный принц Аджмана шейх Аммар бин Хумайд Аль Нуайми принял генерального консула Китая в Дубае и Северных Эмиратах Оу Боцянь.

Шейх Аммар пожелал ей успехов в работе и выразил надежду на укрепление дружественных связей между ОАЭ и Китаем.

Стороны обсудили пути расширения сотрудничества, особенно в сферах торговли и туризма.

Оу Боцянь поблагодарила шейха Аммара за теплый прием и отметила развитие стратегического партнерства между двумя странами, а также прогресс, достигнутый эмиратом в экономике и туризме.