ADNOC передаст 24,9% акций OMV своей дочерней компании XRG

АБУ-ДАБИ, 16 июля 2025 (WAM) -- Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) объявила о передаче 24,9% своей доли в австрийской компании OMV AG в пользу XRG PJSC — своей международной инвестиционной дочерней структуры. Сделка будет завершена после получения всех необходимых регуляторных разрешений.

В ADNOC отметили, что шаг соответствует стратегии по консолидации зарубежных активов под управлением XRG.

Компания также продолжает подготовку к созданию Borouge Group International — одного из крупнейших мировых производителей полиолефинов. Предполагается, что доля ADNOC в новом объединении составит 46,94% и также будет передана XRG после завершения сделки.

ADNOC подтвердила приверженность стратегическому партнерству с OMV и выразила поддержку дальнейшему росту компании в рамках сотрудничества через XRG.