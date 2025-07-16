ССАГЗ и Азербайджан обсудили реализацию Совместного плана действий на 2024–2028 годы

ЭР-РИЯД, 16 июля 2025 (WAM) -- Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) Джасем Аль-Будайви обсудил во вторник с послом Азербайджана в Саудовской Аравии Шахином Абдуллаевым ход реализации Совместного плана действий на 2024–2028 годы.

Как сообщили в Генеральном секретариате ССАГЗ, встреча прошла в штаб-квартире организации в Эр-Рияде и была посвящена вопросам расширения двустороннего сотрудничества.

Стороны рассмотрели реализацию положений плана, принятого в ноябре 2023 года, включая взаимодействие в сферах политической координации, торговли, инвестиций и энергетики.

Также были обсуждены актуальные региональные и международные события.