Сборная ОАЭ по борьбе выступит на чемпионате Египта в рамках подготовки к Азиатским играм

АБУ-ДАБИ, 16 июля 2025 (WAM) -- Национальная сборная ОАЭ по борьбе примет участие в чемпионате Египта, который пройдет с 17 по 23 июля, в рамках подготовки к Азиатским юношеским играм в Бахрейне, запланированным на октябрь этого года.

В настоящее время сборная проводит учебно-тренировочный сбор на базе Олимпийского центра национальных команд в каирском районе Маади. По его завершении команда отправится в Александрию для участия в чемпионате Египта.

В состав сборной вошли четыре спортсмена: Хамад Яссер, Мунзер Аль Балуши, Абдулла Аль Кенди и Ибрагим Аль Сувайди. Руководит подготовкой главный тренер Ахмед Амров, за общую координацию отвечает Шаабан Эс-Сайед.

Как сообщили в Федерации борьбы ОАЭ, участие в чемпионате и международные сборы являются частью стратегической подготовки, направленной на повышение физической и технической готовности спортсменов, совершенствование тактических навыков и усиление конкурентоспособности на континентальных и мировых соревнованиях.